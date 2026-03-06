ABD’li ünlü muhafazakar yorumcu Tucker Carlson, Youtube kanalından yaptığı canlı yayında Türkiye’yle ilgili şunları söyledi:

“Türkiye ile ilgili asıl sorun, kontrol edilememesi. Bu nedenle İsrail için bir tehdit oluşturuyor. Tekrar ediyorum, İsrail’e saldırmıyorum, bu bir gerçek. Bu doğru.

Tıpkı bizim kuzey yarımküremizdeki büyük ülkelerde düşmanca liderler olduğunda bizi gerçekten rahatsız etmesi gibi. Ve bazen onları öldürüyoruz, rejimlerini değiştiriyoruz.

Ve sonra tüm bu ‘Hayır, bu gerçekten önemli, X ülkesinin halkının özgür olması gerekiyor’ hikayesini uyduruyoruz. Ama aslında kısıtlanmamaya ihtiyacımız var çünkü biz harikayız.”

"İRAN'A SALDIRI İSRAİL'İN PLANIYDI"

Diğer yandan Carlson, İran saldırısının İsrail’in planı olduğunu söylerken, Körfez ülkelerinde bombalama eylemleri planı yapan MOSSAD ajanlarının yakalandığını belirtti.

İran’a düzenlenen saldırının, İsrail'in bölgesel hakimiyet hedefleri doğrultusunda planlandığını ve Amerika'nın bu savaşa sürüklendiğini savunan Carlson, bunun tamamen İsrail’in savaşı olduğunu vurguladı. Carlson, Netanyahu'nun ABD hükümetini kendi çıkarları için manipüle ettiğini ve bu durumun Amerikan ulusal güvenliğine zarar verdiğini ifade ederek savaşın küresel ekonomiyi sarsacağını, müttefiklerle olan bağları koparacağını ve Batı dünyasında yeni bir mülteci krizini tetikleyeceğini belirtti.