Dünyanın en büyük alternatif varlık yönetim şirketlerinden Blackstone, Yunanistan’ın önde gelen e-ticaret platformlarından Skroutz için harekete geçti. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre şirket, platformu CVC Capital Partners’ın yedinci fonundan satın almak üzere anlaşmaya vardı.

KURUCULAR YÖNETİMDE KALACAK

Konuya yakın kaynaklara göre işlemin borç dahil toplam değerinin yaklaşık 635 milyon euro olduğu belirtiliyor. Satın almanın ardından Skroutz’un kurucularının hisselerinin bir bölümünü satacağı, ancak şirkette pay sahibi olmaya ve yönetimde kalmaya devam edeceği ifade edildi. Şirketin CEO’luğu görevini ise George Chatzigeorgiou sürdürecek.

Skroutz, son yıllarda Yunanistan’daki en dikkat çeken teknoloji yatırımları arasında gösterilirken, CVC Capital Partners’ın ülkedeki önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.