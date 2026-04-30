BD merkezli teknoloji şirketleri Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft, 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir ve kâr açıkladı.

ALPHABET’İN GELİRİ VE KARI SERT YÜKSELDİ

Alphabet’in 2026’nın ilk çeyreğinde geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 109,9 milyar dolara çıktı. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde 90,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Net kar ise yaklaşık yüzde 81 artışla 62,6 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kâr da 2,81 dolardan 5,11 dolara çıktı.

Şirket ayrıca üç aylık temettü ödemesinde yüzde 5 artışa gideceğini duyurdu.

AMAZON’UN SATIŞ VE KARI BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Amazon’un net satışları ilk çeyrekte yüzde 17 artarak 181,5 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 155,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Net kâr ise yüzde 77 artışla 30,3 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kâr 1,59 dolardan 2,78 dolara çıktı.

Şirket, ikinci çeyrek için 194 milyar dolar ile 199 milyar dolar arasında satış beklediğini açıkladı.



META’NIN KARI YÜZDE 61 ARTTI

Meta’nın geliri ilk çeyrekte yüzde 33 artarak 56,3 milyar dolara çıktı. Şirket geçen yıl aynı dönemde 42,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Net kar yüzde 61 artışla 26,8 milyar dolara yükselirken, hisse başına kar 6,43 dolardan 10,44 dolara çıktı.

Meta, ikinci çeyrekte 58 milyar dolar ile 61 milyar dolar arasında gelir bekliyor.

MİCROSOFT’TA BULUT GELİRLERİ ÖNE ÇIKTI

Microsoft’un geliri, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 18 artarak 82,9 milyar dolara yükseldi. Net kâr ise yüzde 23 artışla 31,8 milyar dolar oldu.

Hisse başına kar 3,46 dolardan 4,27 dolara çıkarken, şirketin Azure ve diğer bulut hizmetleri gelirleri

YÜZDE 40 ARTTI.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ BÜYÜME SÜRÜYOR

Dört büyük teknoloji şirketinin de hem gelir hem kârda beklentileri aşması, sektörde büyümenin güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle bulut hizmetleri ve dijital platform gelirleri bu performansta belirleyici oldu.