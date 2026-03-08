ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Orta Doğu’daki gerilim sürerken Arap ülkelerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Graham, yaptığı değerlendirmede İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlara Arap ülkelerinin de katılması gerektiğini savundu.

Arap ülkelerine seslenen Graham, “Arap dostlarımıza söylüyorum: Siz de vuruluyorsunuz. Henüz İran’ı vuran bir Arap ülkesi oldu mu?” ifadelerini kullandı.

ABD ile anlaşma yapmak isteyen ülkelerin bu süreçte aktif rol alması gerektiğini belirten Graham, Arap müttefikleri İran’a karşılık vermeye çağırdı.