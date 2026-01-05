Cumartesi günü Venezuela’nın başkenti Caracas’tan gelen patlama haberleri ortalığı ayağa kaldırdı. Kentin bazı noktalarından gelen patlama haberlerinin nedeni birkaç dakikada belli oldu. ABD güçlerinin düzenlediği saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi alıkonarak ülkeden çıkarıldı.

ABD özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda alıkonan Maduro ve eşi New York’a götürüldü. Venezuela lideri ve eşinin ABD’de yargılanacağı açıklanırken ilk duruşmanın bugün yapılacağı öğrenildi.

New York Times gazetesinin ABD’li ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı habere göre Washington yönetimi, 23 Aralık’ta Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi için ültimatom verdi.

Haberde, Maduro’ya yurtdışında “rahat ve güvenli bir yaşam” teklif edildiği ancak bu önerinin reddedildiği belirtildi.

Bunun üzerine ABD Başkanı Trump’ın 25 Aralık’ta askeri operasyon talimatı verdiği öne sürüldü.

TÜRKİYE İDDİASINI DOĞRULADI

İddialar, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından da doğrulandı.

Trump ile birlikte seyahat eden Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Trump ona bir çıkış sunmuştu” dedi.

ABD’li Senatör Graham’ı ayakta dinleyen Trump’ın, Maduro’ya ilişkin iddiayı başını sallayarak doğruladığı görüldü.

KÜBA AÇIKLAMASI

Graham, "Küba için beklemeniz yeterli. Küba, rahip ve rahibeleri öldüren komünist bir diktatörlük" ifadelerini kullandı.

Küba'nın kendi halkını "kurban verdiğini" savunan Graham, "(Küba'nın) Günleri sayılı. Bir gün uyanacağız ki bunun 2026'da olmasını umuyorum, arka bahçemizde ABD'lileri öldüren terörist ve diktatörler değil ABD ile çalışan müttefiklerimiz olacak" yorumunda bulundu.