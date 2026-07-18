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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Ekonomim.com internet haber portalındaki köşesinde, Türk ve Amerikan siyasetini yakından ilgilendiren çarpıcı bir perde arkası buluşmayı kaleme aldı. ABD'li kıdemli Senatör Lindsay Graham'ın ani ölümünden sadece 4 gün önce, Ankara’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile kamuoyuna duyurulmayan özel bir görüşme yaptığı iddia edildi.

UKRAYNA ZİYARETİ DÖNÜŞÜ ANİ ÖLÜM

ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler ve Yargı komitelerinde uzun yıllar görev yapan, özellikle İsrail, İran ve Ukrayna politikalarındaki ağırlığıyla bilinen 71 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, 11 Temmuz 2026 gecesi aort yırtılması sonucu yaşamını yitirdi. Graham'ın, Kiev'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretten döndükten hemen sonra hayatını kaybetmesi dikkat çekti. Ankara ile ilişkilerde S-400 sürecinde katı bir tutum sergileyen ancak son dönemde yaklaşımı yumuşayan senatörün, vefatından 96 saat önce Türkiye'de çok kritik bir temasta bulunduğu belirlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDEKİ ZİRVENİN GÖLGESİNDE KALAN DAVET

NATO liderlerinin 7 Temmuz 2026 akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resmi akşam yemeğinde bir araya geldiği saatlerde, Ankara'da gözlerden uzak bir başka önemli buluşma daha gerçekleşti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas J. Barrack'ın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansının bahçesinde özel bir davet düzenlendi.

İŞ DÜNYASI VE SİYASETİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ REZİDANSTA BULUŞTU

Büyükelçi Barrack'ın davetli listesinde Türkiye ekonomisine yön veren holdinglerin yeni nesil yöneticileri ile ekonomi dünyasının tepe isimleri yer aldı. Geceye katılanlar arasında TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Murat Özyeğin, Ali Kibar, Kamil Yazıcı, Esra Eczacıbaşı Coşkun ve Osman Okyay gibi iş insanları yer aldı.

Hükümet kanadından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın hazır bulunduğu gecede, Boeing yetkilileri ile ABD'den gelen 3 Cumhuriyetçi ve 3 Demokrat senatör ile 1 Temsilciler Meclisi üyesi de hazır bulundu.

LİSTEDE OLMAYAN SÜRPRİZ KONUK: İBRAHİM KALIN

Gecenin en beklenmedik gelişmesi ise resmi davetli listesinde ismi geçmeyen MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın organizasyona katılması oldu. Uzun süredir bu tarz sosyal davetlerde yer almayan Kalın, resepsiyonda yaptığı kısa açıklamada, epeydir bu tür etkinliklere katılmadığını ve ilk defa geldiğini belirtti.

KOKTEYLDE DİKKAT ÇEKEN BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Rezidansın bahçesindeki kokteyl sırasında Senatör Lindsay Graham, yanlarına gelen MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın koluna girerek diğer davetlilerden müsaade istedi ve ikili gruptan uzaklaştı. Çevredeki konukların ilgisini çeken bu hamlenin ardından Graham ve Kalın, bir süre baş başa özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, daha sonra geçilen akşam yemeğinde de aynı masada yan yana oturdu.

Özkök, yazısında “Amerikan Senatosunun bu güçlü ismiyle, Orta Doğu istihbarat sisteminin en önemli aktörlerinden biri baş başa ne konuşmuş olabilirdi?” sorusunu sordu.

Özkök, İbrahim Kalın’ın, Türkiye içinde İsrail istihbaratıyla görüşebilen nadir isimlerden olduğunu, Lindsey Graham’ın ise Ortadoğu’da barışı bir zorunluluk olarak gördüğünü vurguladı.