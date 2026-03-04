ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Orta Doğu’da korkulan savaş 5 gün önce başladı. Savaş’ta aralarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de olduğu üst düzey yetkililer hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump, daha önce İran’da rejim değişikliği istediğini belirten açıklamalar yapmıştı. Ancak Trump’ın İranlı yöneticilere yönelik saldırılar sonrası oluşması beklenen bir otorite boşluğunun yeni bir protesto dalgasına neden olması beklentisi şu ana kadar boşa çıktı.

Öte yandan Trump’ın İran’a saldırılar için Kongre’den onay alma ihtiyacı görmemesi ABD siyasetinde özellikle Demokratlar’ın büyük tepkisini çekti. Trump’ın İran konusunda net bir planının olmaması Kongre’de tepki çekti.

ABD’li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İran konusunda düzenlenen bir toplantı sonrası yaptığı açıklamada sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump’ın İran’daki savaşı yalanlar üstüne kurduğunun altını çizerek “Bu yasadışı savaş yalanlara dayanıyor ve ulusumuza yönelik herhangi bir yakın tehdit olmaksızın başlatıldı” dedi.

Durumun tahmin ettiklerinden daha kötü olduğunun altını çizen Warren, “Donald Trump bu savaş için hala tek bir net neden sunmadı ve savaşı nasıl bitireceğine dair de bir planı yok gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Demokrat Senatör Warren sözlerine şöyle devam etti:

“Pek çoğunuz gibi ben de gerçekten öfkeliyim. Donald Trump'ın yaptıklarına öfkeliyim ve bu gereksiz çatışmada halihazırda hayatını kaybedenler için üzüntü duyuyorum. Bu savaşı sona erdirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim.”