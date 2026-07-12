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Kaynak: AA

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Ro Khanna, Batı Şeria ziyareti sırasında yaşadığı olaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Drop Site haber platformuna konuşan Khanna, içinde bulunduğu otobüsün, ABD yapımı M4 tüfekleri taşıyan İsrailli yerleşimciler tarafından çevrildiğini ve yaklaşık 90 dakika boyunca alıkonulduklarını anlattı.

Yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini ifade eden Khanna, "Bunu bir ABD Kongre üyesine yapabiliyorlarsa Filistinlilere neler yaşatıyor olabilirler diye düşündüm." dedi.

İSRAİL'E ASKERİ YARDIMLARI ELEŞTİRDİ

7 Ekim 2023 öncesinde İsrail'e yapılacak askeri yardımları desteklediğini hatırlatan Khanna, yaşadığı olayın ardından bu yaklaşımını sorguladığını belirtti.

ABD'nin sağladığı askeri desteğin, kendisini alıkoyan İsrail ordusunun finansmanında kullanıldığını söyleyen Khanna, "Beni alıkoyan ve Amerikalılara silah doğrultan yerleşimcilerin yanında duran bir orduyu finanse ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Khanna ayrıca İsrail ordusunun Amerikan vatandaşlarını korumak yerine Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcileri desteklediğini öne sürdü.

"ABD ETKİSİNİ YENİDEN GÖSTERMELİ"

Batı Şeria'daki tabloyu "dünyanın en adaletsiz ve en sert işgal düzenlerinden biri" olarak nitelendiren Khanna, Amerikalıların bölgeyi ziyaret ederek yaşananları yerinde görmesi gerektiğini savundu.

ABD-İsrail ilişkilerine de değinen Demokrat vekil, Washington yönetiminin İsrail üzerindeki diplomatik etkisini yeniden ortaya koyması gerektiğini belirtti. ABD'de İsrail politikalarına yönelik yaklaşımın değişmeye başladığını savunan Khanna, yeni neslin adaletin sağlanmasında önemli rol oynayacağına inandığını söyledi.