Dünyanın en ikonik motosiklet markalarından Harley-Davidson 9 bin 401 motosikletini geri çağırdı. ABD’li dev markanın son 5 yılda ürettiği motosikletlerde ciddi kaza riski olduğu öğrenildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan bildirimde, Sportster S modellerinin üst üçlü kelepçesinde potansiyel güvenlik sorunu yaşandığı belirtildi.

Geri çağırmanın 2021-2026 arasında üretilen RH1250S (Sportster S) motosikletleri kapsadığı ifade edilen açıklamada, motor çalışır haldeyken üst üçlü kelepçenin kırılma ihtimali olduğu öğrenildi.

Sürüş sırasında üst üçlü kelepçenin kırılması durumunda sürücünün motosikletin kontrolünü kaybederek ciddi kaza riski yaşayabileceği kaydedilirken, Harley-Davidson bayileri, durumdan etkilenen motosikletleri inceleyecek ücretsiz değişim ya da onarım yapacak.