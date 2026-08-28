Dünya genelinde kamu borçlarının kontrolsüz biçimde büyümesi, finansal piyasalarda değerli metallere olan ilgiyi canlı tutuyor.
ABD’li dev şirketten çarpıcı altın tahmini: O zamana kadar ne 10, ne 12 bin dolarda kalacak
Küresel piyasalarda devlet borçlarının katlanarak artması değerli metal fiyatlarını desteklerken, Ned Davis Research Baş Alternatif Stratejisti John LaForge, altın fiyatlarında uzun vadeli yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini vurguladı.Utku Beycan
Piyasa uzmanları, altındaki yukarı yönlü ivmenin rakamsal hedeflerden ziyade makroekonomik gerçeklerle şekillendiğine dikkat çekiyor.
ABD merkezli dev şirket Ned Davis Research bünyesinde Baş Alternatif Stratejist olarak görev yapan John LaForge, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
LaForge, yatırımcıların ons bazında belirli fiyat rakamlarına kilitlenmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Sektörel veriler incelendiğinde altının ons fiyatı son on yılda 1.500 dolar bandından 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmış durumda.
Ancak LaForge, emtia piyasalarının geniş çaplı bir süper döngünün henüz orta aşamalarında yer aldığını ve doyum noktasına ulaşıldığına dair herhangi bir teknik emare bulunmadığını kaydetti.
Mevcut dönemin altın için tarihteki en güçlü temel zeminlerden birini sunduğunu vurgulayan stratejist, merkez bankalarının strateji değişikliğine dikkat çekti.
2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ve akabinde Batı ülkelerinin Rusya'ya ait döviz rezervlerini dondurması, küresel finans sistemindeki riskleri açığa çıkardı.
Merkez bankaları, kredi mekanizmalarına bağlı varlıkların siyasi müdahalelere açık olduğunu fark ederek herhangi bir kuruma yükümlülük doğurmayan ve doğrudan fiziki olarak saklanabilen hamiline yazılı varlıklara yöneldi.
Bu durum, altına yönelik yapısal talebi eşi görülmemiş bir seviyeye taşıdı.
Devasa boyutlara ulaşan kamu borçlarının para birimlerinin alım gücünü zayıflattığını belirten LaForge, iktidarların borç yükünü hafifletmek adına para birimlerini değersizleştirme yoluna başvurduğunu ifade etti.
Bu tablonun değerli metaller için en güçlü ivme kaynağı olduğunu vurgulayan deneyimli uzman, Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcunun 40 trilyon doları aşmasını kritik bir eşik olarak yorumladı.
Japonya ekonomisinin yaşadığı süreçlerin gelişmiş Batı ülkeleri için uyarıcı nitelikte olduğunu aktaran LaForge, faiz eğrisi kontrolüyle borçlanma maliyetlerini baskılama stratejisinin sınırlarına gelindiğini söyledi.
Yükselen faizlerin bu politikanın sürdürülemez olduğunu gösterdiğini kaydeden uzman, finansal sistemin dengede kalabilmesi için borç yönetiminde radikal kararlar alınması gerektiğini bildirdi.
Piyasadaki geçici geri çekilmelerin birer düzeltme hareketi olduğunu savunan LaForge, takip ettiği göstergelerin hiçbirinde döngü sonlarına özgü aşırı ısınma sinyali görülmediğini aktardı.
Mevcut fiyat hareketlerinin 2011 yılında yaşanan spekülatif köpükten ziyade sağlıklı bir döngü ortasına işaret ettiğini söyledi.
LaForge, dünya genelindeki yönetimler borç krizine kalıcı çözümler üretmediği sürece altındaki boğa piyasasının bitmeyeceğini belirtti.
Zirve seviyesinin borç yönetimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu aktaran uzman stratejist, hükümetler kontrolsüz borçlanmayı durdurmadığı ve biriken mali yükleri hafifletmediği müddetçe değerli metallerdeki değer artışının yıllarca sürebileceğini dile getirdi.
Siyasi otoritelerin bu tabloyu düzeltmeye yönelik somut adımlar atmadığına değinen LaForge, mevcut yükseliş eğiliminin arkasındaki temel faktörün bu duyarsızlık olduğunu ifade etti.
Yatırımcıların ons başına 8.000, 10.000 hatta 12.000 dolara yönelmesi gerekip gerekmediği sorusunu cevaplayan LaForge şu ifadeleri kullandı:
“Bana göre “8.000 oldu”, ya da “12.000 oldu” gibi bir durum söz konusu değil. Tek bildiğim, hükümet borcuyla başa çıkana kadar trendin yukarı yönlü olduğu.”
“Bence daha uzun yıllar yüksek fiyatlar görebiliriz çünkü küresel olarak politikacıların ve liderlerin bununla ilgilenmek istediklerine dair hiçbir izlenimim yok.”
Portföy dağılımı konusunda da tavsiyelerde bulunan LaForge, yatırımcıların alternatif varlık alanına en az yüzde 10 oranında pay ayırması gerektiğini belirtti.
Mevcut konjonktürde bu oranın yüzde 5 altın, yüzde 3 genel emtiaya yayılmış sepet, yüzde 2 Bitcoin şeklinde kurgulanmasının makul bir strateji olacağını dile getirdi.
Altındaki yükseliş trendinin sona ermesi için fiyatların belirli rakamsal hedeflere ulaşmasının şart olmadığını vurgulayan LaForge, asıl belirleyici unsurun mali disiplinin sağlanması ve güvene dayalı para sisteminin yeniden inşa edilmesi olacağını sözlerine ekledi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.