Küresel piyasalarda değişen makroekonomik dengeler kıymetli maden fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. VanEck Portföy Yöneticisi Imaru Casanova, altın piyasasında son dönemde gözlenen yüzde 25 oranındaki değer kaybının değişen ekonomik şartlardan kaynaklandığını, ancak temel göstergelerin uzun vadede değerli metali destekleyen bir yapıda kaldığını ifade etti.
ABD’li dev şirket VanEck altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği belli oldu
Altın fiyatlarında yaşanan yüzde 25'lik geri çekilmeyi değerlendiren VanEck Portföy Yöneticisi Imaru Casanova; yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve reel faiz beklentilerinin kıymetli madeni desteklemeye devam edeceğini belirtti.Utku Beycan
2026 yılı ilk yarı verilerine değinen Casanova, ons altının Ocak ayının sonlarında 5.600 dolar seviyelerini test ettikten sonra Haziran ayı sonu itibarıyla 3.943 dolara kadar gerilediğini aktardı. Bu süreçte altın madenciliği hisselerinin de metale paralel olarak düşüş kaydettiğini belirten Casanova, MarketVector Küresel Altın Madencileri Endeksi'nin (MVGDX) Haziran ayında yüzde 15,54, yılın başından bu yana ise toplam yüzde 12,41 oranında değer kaybettiğini kaydetti.
İran savaşıyla birlikte tırmanan jeopolitik gerilimlerin, güçlü ABD doları ve yüksek faiz beklentileri yaratarak altın üzerinde baskı kurduğuna dikkat çekildi. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırdığı, bu durumun da Amerikan Merkez Bankası’nı (Fed) faiz oranlarını sabit tutmaya yönlendirdiği ifade edildi.
Yüksek reel getirilerin ABD dolarını güçlendirmesi ise altın fiyatlarındaki baskının ana nedeni olarak gösterildi. Piyasaların faiz kararlarına odaklandığını belirten Casanova, altının yeniden ivme kazanması için Fed'in mutlaka faiz indirimine gitmesi gerekmediğini savundu.
Fed'in faizleri uzun süre sabit tutmasının zamanla reel faizlerin düşmesine hatta negatif bölgeye geçmesine yol açabileceğini bildiren portföy yöneticisi, bu tür dönemlerin tarihsel olarak altın için en elverişli zeminlerden birini oluşturduğunu aktardı.
Ayrıca Dünya Altın Konseyi'nin Mart 1997 ile Temmuz 2023 arasındaki 44 Fed faiz artırımına ilişkin verilerine değinilerek, altının faiz artışının gerçekleştiği günlerde yüzde 50'nin üzerinde bir oranla pozitif performans sergilediği hatırlatıldı.
Bölgesel olarak çeşitlendirilmiş merkez bankası alımlarının ve Asya pazarından gelen güçlü talebin piyasaya alt sınır belirlediğini ifade eden Casanova, Batılı yatırımcıların da sürece tekrar katılmasıyla birlikte altın piyasasında yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini öngördü.
Altın fiyatlarının yükselişe geçtiği dönemlerde madencilik hisselerinin metale kıyasla daha yüksek getiri potansiyeli sunduğu belirtildi. 2026 genelinde ons altının ortalama 4.700 dolar seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatan Casanova, sektördeki toplam sürdürülebilir maliyetlerin ons başına ortalama 2.000 doların altında kaldığını ifade etti.
Altın fiyatları 4.000 dolar seviyesine gerilese dahi kar marjlarının oldukça güçlü kaldığı; bu durumun şirketlere büyüme, temettü dağıtımı ve hisse geri alımı imkanı sağladığı vurgulandı.
Sektörün sağlam finansal yapısına rağmen altın hisselerinin tarihsel ortalamalara göre düşük değerlemelerle işlem gördüğünü kaydeden Casanova, yatırımcıların yüksek değerlemeye sahip diğer sektörlerden çıkış yapması halinde altın hisselerinin öne çıkabileceğini dile getirdi.
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