ABD’li dev şirket VanEck altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği belli oldu

2026 yılı ilk yarı verilerine değinen Casanova, ons altının Ocak ayının sonlarında 5.600 dolar seviyelerini test ettikten sonra Haziran ayı sonu itibarıyla 3.943 dolara kadar gerilediğini aktardı. Bu süreçte altın madenciliği hisselerinin de metale paralel olarak düşüş kaydettiğini belirten Casanova, MarketVector Küresel Altın Madencileri Endeksi'nin (MVGDX) Haziran ayında yüzde 15,54, yılın başından bu yana ise toplam yüzde 12,41 oranında değer kaybettiğini kaydetti.