Küresel finans piyasalarının en güçlü aktörlerinden ABD merkezli varlık yönetim devi BlackRock, milyar dolarlık fon dünyasında bir ilke imza atarak tarihi bir rekor kırdı. Şirket tarafından açıklanan ikinci çeyrek finansal raporlarına göre, yönetilen toplam varlık hacmi ilk kez 15 trilyon dolar sınırını geride bıraktı. Bu sonuçla BlackRock, dünya finans tarihinde bu büyüklüğe ulaşmayı başaran ilk varlık yönetim şirketi unvanını kazandı.

Şirketin ulaştığı bu devasa büyüklük, küresel ekonominin dengelerini gözler önüne seren çarpıcı bir tabloyu da beraberinde getiriyor. BlackRock'ın kontrol ettiği finansal hacim, şu anda ABD ve Çin hariç tutulduğunda dünyadaki tüm ülkelerin yıllık ekonomik üretimini geride bırakmış durumda.

TÜRKİYE BÜTÇESİNİN TAM 55 KATI

BlackRock’ın portföyündeki 15 trilyon dolar, ülkelerin ekonomik büyüklükleri ve bütçeleriyle kıyaslandığında dudak uçuklatan veriler ortaya koyuyor.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi yaklaşık 14,7 trilyon TL (güncel kurla ortalama 270 milyar dolar) seviyesinde seyrediyor. Bu doğrultuda BlackRock'ın yönettiği para, Türkiye'nin bir yıllık toplam bütçesinin yaklaşık 55 katına denk geliyor.

Bu devasa portföy, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın yıllık ekonomik üretiminin yaklaşık 3 katını bulurken; Japonya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Kanada, Brezilya ve Güney Kore gibi devlerin yıllık gayrisafi yurt içi hasılalarını (GSYİH) da gölgede bırakıyor.

Toplamda 15 trilyon dolarlık bu hacim, küresel ekonomik büyüklüğün yaklaşık yüzde 13'lük kısmına tekabül ediyor. Ancak ekonomi uzmanları, yönetilen varlıkların bir "yatırım stoku", GSYİH verilerinin ise "bir yılda üretilen ekonomik değer" olduğunu hatırlatarak bu kıyaslamanın teknik farkına dikkat çekiyor.

BU DEVASA PARA ŞİRKETİN ÖZ SERMAYESİ DEĞİL

Yanlış anlaşılan önemli bir detay ise bu paranın şirketin kasasındaki kendi nakdi olmamasıdır. Söz konusu 15 trilyon dolarlık kaynak; küresel çaptaki emeklilik fonlarından, sigorta devlerinden, kamu kurumlarından, devlet fonlarından ve dünya genelindeki milyonlarca bireysel yatırımcının tasarruflarından meydana geliyor. BlackRock ise bu devasa havuzu belirli yönetim ücretleri karşılığında profesyonel olarak işletiyor.

PORTFÖYÜN ASLAN PAYI HİSSE SENETLERİNDE

Şirketin yatırım tercihleri, küresel piyasalardaki sermaye eğilimlerini de net bir şekilde yansıtıyor. Portföyün en büyük ağırlığı 8,9 trilyon dolarla hisse senetlerinde bulunuyor. Portföyün geri kalan dağılımı ise şu şekilde şekilleniyor:

Tahvil ve Sabit Getiri: 3,4 trilyon dolar

Çoklu Varlık Fonları: 1,3 trilyon dolar

Nakit Yönetimi ve Para Piyasası: 1,1 trilyon dolar

Alternatif Yatırımlar (Altyapı, gayrimenkul, özel kredi vb.): 449 milyar dolar (Bu alan şirketin komisyon gelirlerinde kritik bir öneme sahip).

Emtia ve Döviz Fonları: 152 milyar dolar

Kripto Varlık Fonları: 49 milyar dolar