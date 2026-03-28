Bank of America (BofA), Jeffrey Epstein dosyasındaki "ihmalkarlık" ve "suça aracılık etme" suçlamalarını sonlandırmak adına devasa bir bedel ödemeyi kabul etti. Mahkeme kayıtlarına yansıyan anlaşmaya göre banka, Epstein’ın mağdurlarına ödenmek üzere 72,5 milyon dolarlık bir fon ayıracak.

CNBC-e'nin haberine göre, Epstein’ın cinsel istismar ağına maruz kalan kadınlar tarafından açılan davada, Bank of America’nın "şüpheli işlemleri görmezden gelerek" suç şebekesinin finansal devamlılığını sağladığı iddia ediliyordu. Davacılar, bankanın Epstein’ın para transferlerini denetlemeyerek federal yasaları ihlal ettiğini savunmuştu.

Uzlaşma metninde şu kritik detaylar öne çıktı:

“Tazminatın tamamı mağdurların rehabilitasyonu ve maddi tazminat süreçleri için kullanılacak.

Banka, bu ödeme ile herhangi bir yasal sorumluluğu veya suçu resmen ‘kabul etmiş’ sayılmayacak; ancak davanın kamuoyuna açık bir yargılama sürecine dönüşmesini engellemiş olacak.”

BANKACILIK SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

Bank of America, Epstein dosyası nedeniyle tazminat ödemeyi kabul eden ilk kurum değil. Daha önce de JPMorgan Chase (290 milyon dolar) ve Deutsche Bank (75 milyon dolar), benzer suçlamalar karşısında devasa meblağlarla uzlaşma yoluna gitmişti.

Hukuk otoriteleri, BofA’nın bu hamlesini "itibar riskini yönetme çabası" olarak değerlendiriyor. Epstein’ın bankacılık sistemini istismar ederek yürüttüğü faaliyetler, finans kurumlarının "Müşterini Tanı" (KYC) ve "Kara Para Aklamayı Önleme" (AML) protokollerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha tartışmaya açtı.