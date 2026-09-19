Kaynak: Dış Haberler Servisi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yedi varlık yönetim şirketine yönelik aldığı son tedbirleri mercek altına alan Morgan Stanley, krizin para piyasası fonlarının bir kısmını etkilediğini ancak piyasanın geneline yayılan bir bozulma sinyali taşımadığını belirtti.

Raporun makroekonomik bulgularına göre piyasada çapraz kur dengesi stabil kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takas hariç net döviz pozisyonunda herhangi bir çıkış yaşanmaması ise fonlama koşullarının ve mevcut yatırımcı pozisyonlanmasının sağlıklı yapısını koruduğuna işaret ediyor.

ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER FELAKETİ ÖNLEDİ

Kurumun analizinde, ekonomi yönetiminin zamanında devreye aldığı likidite adımlarının muhtemel bir piyasa çöküşünün önüne geçtiğinin altı çizildi. Bu müdahaleler sayesinde piyasanın olağan işleyişi desteklenirken, yüksek oynaklık dönemlerinde yatırımcı güveni de tahkim edildi. Morgan Stanley uzmanları, yaşanan baskının Türkiye'ye yönelik genel bir güven kaybından ziyade yalnızca belirli fonların yarattığı lokal bir kriz olduğu görüşünde. Bu sınırlı etkinin, özellikle taşıma (carry) işlemi yapan yabancı yatırımcıların pozisyonlarını bozmadan yola devam etmelerini sağlayacağı öngörülüyor.

PİYASALARIN RADARINA GİREN KRİTİK BAŞLIKLAR

Tehlikenin büyük oranda savuşturulduğunu belirten Morgan Stanley, krizin artçı etkilerini takip etmek için önümüzdeki süreçte yakından izlenmesi gereken bazı dinamikler olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle SPK'nın uygulayacağı tasfiye yöntemi ile bu sürecin takvimi piyasaların öncelikli gündem maddesi olacak. Bunun yanı sıra değerleme, mutabakat ve devir düzenlemelerinin nasıl işleyeceği, Merkez Bankası'nın sunduğu likidite imkanlarının kullanım oranları ve endeks sağlayıcılarının revize edilen serbest dolaşım çerçevesine ilişkin yapacağı yeni değerlendirmeler, önümüzdeki günlerde yatırımcıların ve kurumların radarında kalmaya devam edecek.