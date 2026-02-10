Altın tarafındaki iniş ve çıkışlar dikkat çekiyor. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, küresel bankalardan gelen yeni tahminler yatırımcıların odağı haline geldi. ABD’li finans devi Wells Fargo, altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu beklentisini açıkladı.

ALTINDAKİ DALGALANMALAR

Gram altın 7 bin 811 TL, ons altın ise 5 bin 595 dolar ile tarihi zirvelere ulaştıktan sonra geçen hafta sert bir geri çekilmişti. Bu noktada gram altın yaklaşık bin 600 TL, ons altın ise bin 100 dolar kayıp yaşamıştı. Son günlerde ise fiyatların yeniden toparlanma noktasına girmişti. Son olarak piyasalarda altın 7 bin liranın üzerinde, ons altın ise 5 bin doların üzerinde işlemde.

DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

ABD’li dev banka Wells Fargo, daha önce 4 bin 500–4 bin 700 dolar aralığında açıkladığı ons altın tahminini 6 bin 100 ve 6 bin 300 dolar bandına çekti. Bankanın 2026 sonu için yaptığı bu revizyon, altın fiyatlarında yeni rekorların gündeme gelebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Rapor içeriğinde küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarının altını destekleyen temel unsur olarak ön plan geçti.

Uzmanlar, altının uzun vadede güvenli liman özelliğini koruduğunu vurgularken, yatırımcıların kararlarını piyasa koşulları ve kendi risk profilleri doğrultusunda vermeleri gerektiğinin altını çiziyor.