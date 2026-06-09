ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar

MORGAN STANLEY VE GOLMAN SACHS DA "SABİT" DEDİ

Küresel finans dünyasının diğer iki devi Morgan Stanley ve Goldman Sachs ekonomistleri de BofA ile aynı karara vardı. İki bankanın uzmanları, Merkez Bankası’nın bu haftaki kritik toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeki görüşe kesin olarak katıldıklarını bildirdi.