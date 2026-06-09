Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar

ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar

Ekonomi dünyasının gözü kulağı perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan faiz kararına çevrildi. Kritik toplantı öncesi ABD merkezli 3 dev finans kuruluşu Bank of America (BofA), Morgan Stanley ve Goldman Sachs adeta sözleşmiş gibi tek bir tahminde birleşti.

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 1

Dev bankalar politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, Türkiye ekonomisine dair enflasyon, büyüme ve jeopolitik risk analizlerini de paylaştı. İşte piyasaları sallayan o faiz raporlarının detayları...

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 2

BofA: SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK, FAİZ DEĞİŞMEYECEK

ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), yayınladığı Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti raporunda Merkez Bankası'nın bu hafta faiz oranlarına dokunmayacağını ve mevcut sıkı duruşun korunacağını öngördü.

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 3

BofA Ekonomisti Hande Küçük imzalı raporda, çekirdek göstergelerdeki yukarı yönlü baskılar nedeniyle manşet enflasyonun iki aydır üst üste artarak yıllık %32,6 düzeyine ulaştığına dikkat çekildi.

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 4

"ENFLASYONDA YAPIKANLIK SÜRÜYOR, FAİZ YÜZDE 40'TA KALMALI"

Raporda, iç talepteki yavaşlama sinyallerine rağmen enflasyondaki katılığı vurgulayan Hande Küçük, şu saptamalarda bulundu:

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 5

"Enflasyon beklentileri yüksek ve Merkez Bankası'nın revize edilmiş hedef ve tahminlerinin oldukça üzerinde seyrediyor; bu da sıkı para politikasının sürdürülmesini gerektiriyor. TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutması, efektif fonlama maliyetini yüzde 40'ta tutması ve küresel dengeler netleştiğinde tutumunu yeniden değerlendirmesi muhtemel."

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 6

SON EKONOMİK VERİLER MERKEZ'İN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

ABD'li devlerin raporlarında, Türkiye'den gelen son ekonomik verilerin de mevcut sıkı para politikasını desteklediği ifade edildi. Kurumsal analizlerde öne çıkan 3 kritik veri şu şekilde sıralandı:

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 7

Büyüme: 2026 yılının ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) beklentilerin altında kaldı (Bu durum iç talebin soğuduğunu gösteriyor).

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 8

Dış Ticaret: Ticaret açığı Mayıs ayında üst üste ikinci ayda da iyileşme kaydetti.

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 9

Rezervler: Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu Ramazan Bayramı tatili sonrasında istikrarlı bir seyir izlemeye başladı.

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 10

2026 YIL SONU TAHMİNLERİ SABİT KALDI

BofA, faiz kararının yanı sıra Türkiye ekonomisine yönelik uzun vadeli tahminlerini de değiştirmedi. Bankanın baz senaryosundaki 2026 yıl sonu beklentileri şu şekilde ilan edildi:

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 11

(2026 YIL SONU) BANKALARIN ORTAK ÖNGÖRÜSÜ

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 12

Yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 30

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 13

Ekonomik büyüme (GSYH): Yüzde 2,8

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ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar - Resim: 14

MORGAN STANLEY VE GOLMAN SACHS DA "SABİT" DEDİ

Küresel finans dünyasının diğer iki devi Morgan Stanley ve Goldman Sachs ekonomistleri de BofA ile aynı karara vardı. İki bankanın uzmanları, Merkez Bankası’nın bu haftaki kritik toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeki görüşe kesin olarak katıldıklarını bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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