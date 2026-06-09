Dev bankalar politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, Türkiye ekonomisine dair enflasyon, büyüme ve jeopolitik risk analizlerini de paylaştı. İşte piyasaları sallayan o faiz raporlarının detayları...
ABD'li 3 dev bankadan tek ses: Merkez Bankası'nın faiz kararı için ortak tahmin; nedenini tek tek açıkladılar
Ekonomi dünyasının gözü kulağı perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan faiz kararına çevrildi. Kritik toplantı öncesi ABD merkezli 3 dev finans kuruluşu Bank of America (BofA), Morgan Stanley ve Goldman Sachs adeta sözleşmiş gibi tek bir tahminde birleşti.
BofA: SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK, FAİZ DEĞİŞMEYECEK
ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), yayınladığı Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti raporunda Merkez Bankası'nın bu hafta faiz oranlarına dokunmayacağını ve mevcut sıkı duruşun korunacağını öngördü.
BofA Ekonomisti Hande Küçük imzalı raporda, çekirdek göstergelerdeki yukarı yönlü baskılar nedeniyle manşet enflasyonun iki aydır üst üste artarak yıllık %32,6 düzeyine ulaştığına dikkat çekildi.
"ENFLASYONDA YAPIKANLIK SÜRÜYOR, FAİZ YÜZDE 40'TA KALMALI"
Raporda, iç talepteki yavaşlama sinyallerine rağmen enflasyondaki katılığı vurgulayan Hande Küçük, şu saptamalarda bulundu:
"Enflasyon beklentileri yüksek ve Merkez Bankası'nın revize edilmiş hedef ve tahminlerinin oldukça üzerinde seyrediyor; bu da sıkı para politikasının sürdürülmesini gerektiriyor. TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutması, efektif fonlama maliyetini yüzde 40'ta tutması ve küresel dengeler netleştiğinde tutumunu yeniden değerlendirmesi muhtemel."
SON EKONOMİK VERİLER MERKEZ'İN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
ABD'li devlerin raporlarında, Türkiye'den gelen son ekonomik verilerin de mevcut sıkı para politikasını desteklediği ifade edildi. Kurumsal analizlerde öne çıkan 3 kritik veri şu şekilde sıralandı:
Büyüme: 2026 yılının ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) beklentilerin altında kaldı (Bu durum iç talebin soğuduğunu gösteriyor).
Dış Ticaret: Ticaret açığı Mayıs ayında üst üste ikinci ayda da iyileşme kaydetti.
Rezervler: Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu Ramazan Bayramı tatili sonrasında istikrarlı bir seyir izlemeye başladı.
2026 YIL SONU TAHMİNLERİ SABİT KALDI
BofA, faiz kararının yanı sıra Türkiye ekonomisine yönelik uzun vadeli tahminlerini de değiştirmedi. Bankanın baz senaryosundaki 2026 yıl sonu beklentileri şu şekilde ilan edildi:
(2026 YIL SONU) BANKALARIN ORTAK ÖNGÖRÜSÜ
Yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 30
Ekonomik büyüme (GSYH): Yüzde 2,8
MORGAN STANLEY VE GOLMAN SACHS DA "SABİT" DEDİ
Küresel finans dünyasının diğer iki devi Morgan Stanley ve Goldman Sachs ekonomistleri de BofA ile aynı karara vardı. İki bankanın uzmanları, Merkez Bankası’nın bu haftaki kritik toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeki görüşe kesin olarak katıldıklarını bildirdi.