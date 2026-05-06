Avrupa Birliği, artan sosyal sorunlara karşı kapsamlı bir yoksullukla mücadele stratejisi açıkladı. Brüksel’de duyurulan plana göre, 2030 yılına kadar yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki en az 15 milyon kişinin bu durumdan çıkarılması hedefleniyor. Uzun vadede ise 2050 yılına kadar yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Avrupa Komisyonu verilerine göre, Birlik genelinde her beş kişiden biri ve her dört çocuktan biri yoksulluk riski altında bulunuyor. Bu oran yaklaşık 93 milyon kişiye karşılık geliyor. Özellikle tek ebeveynli aileler ve 16-29 yaş arası gençler en kırılgan gruplar arasında yer alıyor.

Yeni strateji, ek bütçe oluşturmaktan ziyade mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasına dayanıyor. Plan kapsamında istihdamın artırılması, çocuklara yönelik sosyal desteklerin güçlendirilmesi ve iş gücü dışında kalan bireylerin ekonomiye kazandırılması için yeni düzenlemeler hazırlanacak.

Çocuk yoksulluğu ile mücadele stratejinin öncelikleri arasında bulunuyor. Eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerine erişimin artırılması hedeflenirken mentorluk programları ve psikolojik desteklerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öte yandan, AB genelinde yaklaşık 1 milyon kişinin evsiz olduğu belirtilirken, uygun fiyatlı konut eksikliği önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Üye ülkelere sosyal konut projelerini artırma çağrısı yapılıyor.

Stratejide engelli bireylerin topluma daha fazla katılımı da önemli bir yer tutuyor. AB genelinde yaklaşık 90 milyon engelli bireyin bulunduğu belirtilirken, bu grup için ortak engelli kimlik kartı oluşturulması, erişilebilir ulaşım imkanlarının geliştirilmesi ve destekleyici teknolojilere yatırım yapılması hedefleniyor.

Finansman tarafında ise Avrupa Sosyal Fonu Plus kapsamında halihazırda 50 milyar avronun üzerinde kaynak sosyal politikalara ayrılmış durumda. Ayrıca bir sonraki uzun vadeli AB bütçesinde sosyal politikalar için en az 100 milyar avro ayrılması planlanıyor.

Planın yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin değerlendirmeleri ve gerekli düzenlemeleri onaylaması gerekiyor.