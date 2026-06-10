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Kaynak: AA

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yapay zeka içeriklerinin nasıl işaretleneceğine ilişkin gönüllü uygulama kurallarının kabul edildiği bildirildi. Yeni düzenlemenin, 2 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek Yapay Zeka Yasası’nın şeffaflık yükümlülüklerinin uygulanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kurallar kapsamında, deepfake içeriklerin yanı sıra kamuoyunu ilgilendiren konularda yayımlanan yapay zeka üretimi veya manipüle edilmiş metinlerin açık şekilde etiketlenmesi zorunlu olacak. Ayrıca vatandaşlar, sohbet robotları gibi yapay zeka sistemleriyle iletişim kurduklarında karşılarında bir insan olmadığını da bilecek.

Yeni uygulamanın, kullanıcıların internette karşılaştıkları içeriklerin yapay zeka kaynaklı olup olmadığını daha kolay anlamasını sağlaması hedefleniyor. Özellikle son dönemde artış gösteren deepfake içeriklerin yanlış bilgilendirme ve manipülasyon amacıyla kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme, yalnızca yapay zeka geliştiren şirketleri değil, aynı zamanda bu sistemlerle içerik üreten medya kuruluşları, internet siteleri ve diğer kullanıcıları da kapsıyor. AB’nin Yapay Zeka Yasası ile getirilen şeffaflık kuralları sayesinde, sahte görüntü, video ve ses kayıtlarının yol açabileceği yanıltıcı içeriklere karşı vatandaşların daha iyi korunması hedefleniyor.