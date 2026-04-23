Avrupa Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Regnier, Venedik Bienali’ne gönderilen mektupta Rusya’nın katılımına izin verilmesinin kınandığını ve resmi açıklama talep edildiğini belirtti.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

AB tarafı, bienal yönetimine kararını gözden geçirmesi için 30 gün süre tanıdı.

Thomas Regnier, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Niyetimiz, hibemizi askıya almak ya da tamamen sonlandırmak.”

Bu süre içinde tatmin edici bir açıklama yapılmaması halinde:

2 milyon euroluk hibe askıya alınacak

Ya da tamamen iptal edilecek



KÜLTÜR-SİYASET GERİLİMİ

Yaşanan gelişme, uluslararası sanat etkinliklerinin de siyasi gerilimlerden doğrudan etkilendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Avrupa Birliği’nin bu hamlesi, kültürel iş birliklerinde siyasi hassasiyetlerin giderek daha belirleyici hale geldiğine işaret ediyor.

GÖZLER BİENAL YÖNETİMİNDE

Şimdi gözler, Venedik Bienali yönetiminin vereceği yanıta çevrildi. Verilecek kararın, hem sanat dünyasında hem de uluslararası ilişkilerde yankı uyandırması bekleniyor.