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Raporda, artan jeopolitik gerilimler ve küresel rekabetin Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekilerek, AB’nin ekonomik ve sosyal dayanıklılığını sürdürebilmesi için stratejik özerkliğini güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

KÜRESEL RİSKLER EKONOMİYİ ZORLUYOR

Çalışmada, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, artan küresel tarifeler ve tedarik zincirlerindeki aksaklıkların yaşam maliyetlerini yükselttiği ve işletmeler üzerinde maliyet baskısı oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca düşük verimlilik artışı ve inovasyon eksikliği gibi yapısal sorunların bu süreçte daha belirgin hale geldiği kaydedildi.

ÜYE ÜLKELERE GENİŞ KAPSAMLI REFORM ÖNERİLERİ

AB Komisyonu, üye ülkelere mali sürdürülebilirliğin sağlanması ve makroekonomik istikrarın korunmasının yanı sıra birçok alanda reform çağrısı yaptı. Bu kapsamda:

AR-GE ve inovasyon yatırımlarının artırılması,

Dijital dönüşümün hızlandırılması,

Temiz enerjiye geçişin desteklenmesi,

Elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi,

Enerji güvenliğinin artırılması,

Eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki uyumun geliştirilmesi,

Nitelikli istihdamın artırılması,

Konutların daha erişilebilir hale getirilmesi önerildi.

Ayrıca iç piyasadaki engellerin kaldırılması, düzenleyici çerçevenin sadeleştirilmesi ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması gerektiği vurgulandı.

BÜTÇE KURALLARINA UYUM DEĞERLENDİRMESİ

AB Komisyonu, üye ülkelerin mali kurallara uyumunu da değerlendirdi. Bu kapsamda Malta için mevcut aşırı bütçe açığı prosedürünün kaldırılması önerildi.

Buna karşılık Bulgaristan’ın bütçe açığının 2026’da yüzde 4,1’e, 2027’de ise yüzde 4,3’e ulaşmasının beklendiği belirtilerek, ülke hakkında yeni bir aşırı açık prosedürü başlatılması tavsiye edildi.

AB kurallarına göre, üye ülkelerde kamu borcunun GSYH’nin yüzde 60’ını, bütçe açığının ise yüzde 3’ünü aşmaması gerekiyor.

ENERJİ YATIRIMLARINA ESNEKLİK SİNYALİ

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Brüksel’de yaptığı açıklamada, savunma harcamaları için tanınan mali esnekliğin bir kısmının temiz enerjiye geçiş yatırımlarında da kullanılabileceğini belirtti.

Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı enerji şokuna dikkat çeken Dombrovskis, Avrupa’nın enerji sisteminin dayanıklılığını artırmaya yönelik adımların mevcut mali esneklik kapsamında desteklenebileceğini ifade etti.

Öte yandan, İtalya’nın artan enerji maliyetleri nedeniyle AB bütçe kurallarında esneklik talep ettiği de hatırlatıldı.

AB Komisyonu’nun çağrısı, Avrupa ekonomisinin mevcut küresel risklere karşı daha dirençli hale getirilmesini amaçlıyor.