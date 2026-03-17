AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dış İlişkiler Servisi konferansında yaptığı konuşmada, modern savaşların yalnızca fiziksel çatışmalarla sınırlı olmadığını, insanların kalpleri ve zihinleri için yürütülen bilişsel savaşların da olduğunu vurguladı.

YALANLARLA MÜCADELE ÇAĞRISI

“Bilişsel savaşın bir tarafında yalanlar ve yanlış anlatılar var, bu durum demokrasilerimizi zayıflatıyor.

Buna karşı koymalıyız” diyen Kallas, AB’nin bugüne kadar çoğunlukla savunmada kaldığını, artık daha proaktif hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

ARAÇLAR GİZLİ TUTULMALI

Kallas, kullanılan yöntemlerin ifşa edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, rakiplerin araçlar hakkında bilgi edinmesinin kendilerini zayıflatacağını ifade etti.