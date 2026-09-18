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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya füze ve insansız hava aracı (İHA) tedariki için 3,3 milyar euro daha aktarılacağını açıkladı.

Von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB’DEN UKRAYNA’YA 3,3 MİLYAR EURO’LUK DESTEK

Von der Leyen, Rusya’nın Kiev’i hedef almaya devam ettiğini belirterek Ukrayna halkının yanında olduklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, “Yarın Ukrayna’ya füze ve İHA tedariki için 3,3 milyar euro daha aktaracağız” dedi.

Von der Leyen, geçen hafta AB’nin 90 milyar euro’luk “Ukrayna Destek Kredisi” kapsamında Patriot sistemleri için fon sağlanmasını onayladığını hatırlattı.

AVRUPA ORTAK HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GELİŞTİRECEK

Daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirten von der Leyen, Avrupa’nın ortak savunma finansman programı SAFE kapsamında kalan fonların, AB-Ukrayna ortak savunma projeleri için yeni bir programda kullanılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Von der Leyen, ortak anti-balistik Freya sistemi temelinde Avrupa hava ve füze savunma sistemi geliştirmek istediklerini ifade etti.

Ukrayna’nın savaş alanındaki tecrübesi ve inovasyonu ile Avrupa’nın teknoloji ve sanayi gücünü birleştirmek istediklerini belirten von der Leyen, “Bu yıl Ukrayna için yaklaşık 15 milyar EURO’yu çoktan tahsis ettik ve daha fazlası yolda” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: SON DERECE ZAMANINDA VE ELZEM

Von der Leyen, gelecek hafta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde Avrupa’nın üzerine düşeni yaptığını belirterek diğer ülkelerin de desteklerini artırması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada von der Leyen ile görüşmesini “çok yapıcı” olarak nitelendirdi.

SAFE kapsamında kalan fonların Ukrayna ve AB’nin yeni savunma projelerinin finansmanında kullanılması girişiminin “son derece zamanında ve gerçekten elzem” olduğunu belirten Zelenskiy, bunun hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, görüşmede Ukrayna’nın savunma dayanıklılığının güvence altına alınması için atılması gereken adımlar ile savunma finansmanı konusunu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna’nın savunma finansmanı konusunda çözüm hazırladıklarını söyleyen Zelenskiy, BM Genel Kurulu marjında New York’ta von der Leyen ile yeniden bir araya gelme konusunda anlaştıklarını bildirdi.