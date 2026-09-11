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Kaynak: AA / DHA / İHA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna’nın savunma ihtiyaçları için 6,1 milyar avroluk ilave finansmana onay verdi. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, kaynağın Ukrayna’nın hava ve füze savunması, mühimmat, insansız hava araçları (İHA) ve elektronik harp alanlarında çeşitli savunma ürünleri tedarik etmesi amacıyla kullanılacağı bildirildi.

Söz konusu finansmanın, Ukrayna’nın Rusya’nın yoğunlaşan balistik füze ve İHA saldırılarına karşı koyma kapasitesini güçlendirmesinin hedeflendiği belirtildi.

PATRİOT FÜZELERİ İÇİN DE KULLANILABİLECEK

Finansmanın AB ve Ukrayna merkezli şirketlerden savunma ürünü tedarikini destekleyeceği kaydedildi.

AB Komisyonu, alınan kararın Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan ABD yapımı PAC-3 füzelerini satın almasına da imkan sağlayacağına işaret etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni finansmana ilişkin bilgi verdi.

Von der Leyen, Ukrayna’nın hava savunma sistemleri, füzeler, dronlar ve elektronik harp sistemleri temin etmesine yardımcı olmak amacıyla 6,1 milyar avro onaylandığını açıkladı.

AB üyesi ülkelerin ve NATO’nun Ukrayna’ya desteğinin süreceğini belirten von der Leyen, bu yolla Ukrayna’nın adil ve kalıcı barışa ulaşmasının amaçlandığını vurguladı.

90 MİLYAR AVROLUK DESTEK KREDİSİ KAPSAMINDA

Söz konusu finansman, 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar avroluk “Ukrayna Destek Kredisi” kapsamında sağlanacak. 90 milyar avroluk AB kredisinin 30 milyar avrosu bütçe desteğine, 60 milyar avrosu ise savunma harcamalarına ayrılmış durumda.

Yeni onaylanan 6,1 milyar avroluk kaynak da Ukrayna’nın savunma ihtiyaçları doğrultusunda hava ve füze savunması, mühimmat, İHA ve elektronik harp ekipmanı tedarikinde kullanılacak.