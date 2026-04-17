Avrupa Birliği Komisyonu, teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik yeni bir adım attı. Kurum, toplam değeri 180 milyon euroyu bulan egemen bulut hizmeti ihalesinin sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre ihale, Post Telecom, StackIT, Scaleway ve Proximus şirketlerine verildi. Böylece AB kurumları, kuruluşları ve ajansları önümüzdeki altı yıl boyunca bulut hizmetlerini Avrupa merkezli firmalardan temin edebilecek.

Komisyon, bu adımla stratejik teknolojiler ve dijital altyapılarda Avrupa’nın kontrol gücünü artırmayı hedefliyor. Ayrıca kamu kurumlarında daha güvenli, denetlenebilir ve AB mevzuatına uyumlu dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Egemen bulut sistemi, verilerin bulunduğu ülkenin hukuk kurallarına, gizlilik standartlarına ve teknolojik denetimine uygun şekilde saklanması ve yönetilmesi anlamına geliyor. Bu model, özellikle kamu kurumları açısından veri güvenliği bakımından önem taşıyor.