Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Sağlık Güvenliği Komitesi, bu yaz kıta genelinde etkili olan sıcak hava dalgalarının 16 binden fazla ek ölüme neden olmasının ardından üye ülkelere kapsamlı hazırlık çağrısı yaptı.

Komite, 30 Temmuz’da kabul ettiği görüşte, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa’nın aşırı sıcaklarla mücadelede yeterli seviyede olmadığını belirtti.

“SAĞLIK SİSTEMLERİ YETERİNCE HAZIRLIKLI DEĞİL”

Komiteye göre birçok AB ülkesindeki kamu sağlık sistemleri, uzun süren aşırı sıcak dönemleriyle başa çıkabilecek kapasiteye henüz sahip değil.

Bu nedenle sıcak hava dalgalarına karşı yalnızca kriz anında müdahale edilmesi yerine, kısa, orta ve uzun vadeli önlemleri kapsayan, tüm kamu kurumlarının koordineli çalışacağı kapsamlı bir strateji oluşturulması gerektiği ifade edildi.

RİSK YALNIZCA GÜNEŞ ÇARPMASI DEĞİL

Raporda, aşırı sıcakların sadece güneş çarpmasına neden olmadığı, ölüm oranlarını artırdığı, kronik hastalıkları ağırlaştırdığı ve sağlık sistemleri üzerindeki yükü büyüttüğü vurgulandı.

Ayrıca yüksek sıcaklıkların hava kalitesini bozduğu, orman yangını riskini artırdığı, kritik altyapıya zarar verdiği ve çevresel tahribat yoluyla halk sağlığını olumsuz etkilediği belirtildi.

EN YÜKSEK RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Komite, şu grupların sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiğine dikkat çekti:

Yaşlılar

Çocuklar

Hamile kadınlar

Kronik hastalığı bulunan kişiler

Açık havada çalışanlar

Diğer kırılgan gruplar

AB’DEN ÜYE ÜLKELERE ÖNERİLER

Komite, üye ülkelere hükümet kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, Sıcaklık ve Sağlık Eylem Planlarının düzenli olarak güncellenmesi ve halk sağlığı ile sivil koruma kurumlarının ortak çalışması çağrısında bulundu.

Ayrıca AB Erken Uyarı ve Müdahale Sistemi üzerinden bilgi paylaşımının artırılması, sağlık çalışanlarının sıcaklığa bağlı hastalıklar konusunda özel eğitim alması ve turistler ile mevsimlik çalışanlara yönelik çok dilli bilgilendirme yapılması önerildi.

YENİ İKLİM DAYANIKLILIĞI ÇERÇEVESİ HAZIRLANIYOR

Komitenin tavsiyeleri, Avrupa Komisyonu’nun 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladığı Avrupa Entegre İklim Dayanıklılığı Çerçevesi hazırlıkları sürerken yayımlandı. Yeni çerçevenin, aşırı sıcaklar başta olmak üzere iklim kaynaklı risklere karşı Avrupa Birliği’nin hazırlık seviyesini artırması hedefleniyor.