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Kaynak: AA

AB: "Her Türlü Şiddeti Reddediyoruz" AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni tarafından yapılan resmi açıklamada, Avrupa Birliği'nin Suriye'de barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini destekleme konusundaki kararlılığı bir kez daha yinelendi. Açıklamada, birliğin her türlü şiddet eylemini reddettiği net bir şekilde ifade edildi.

Terörle Mücadelede "İşbirliği" Vurgusu Şam'ın en işlek noktalarından olan tarihi Hamidiye Çarşısı güzergahında gerçekleşen saldırının ardından AB, terörle mücadele konusundaki tutumunu da paylaştı. AB, bölgedeki terör saldırılarına karşı Şam hükümetiyle işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.