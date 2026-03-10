Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) petrol veya doğalgaz üretmediği göz önüne alındığında, elektrik üretiminde nükleer enerjinin payını azaltma kararının "stratejik bir hata" olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, Paris'te gerçekleştirilen nükleer enerji etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, Nükleer enerjinin payının azaltılmasının bir tercih olduğunu, Avrupa'nın güvenilir, uygun maliyetli ve düşük emisyonlu bir enerji kaynağına sırt çevirmesinin stratejik bir hata olduğunu düşündüğünü söyledi.

‘NÜKLEER ENERJİNİN YENİDEN CANLANDIĞINI GÖRÜYORUZ’

AB'nin 1990 senesinde elektriğinin üçte birini nükleer enerjiden karşıladığını ancak şu anda bu oranın yalnızca yüzde 15 civarında olduğunu belirten Von der Leyen, AB'nin Avrupa'da ithal fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için küçük nükleer reaktörlerin geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Von der Leyen, "Nükleer enerjinin küresel çapta yeniden canlandığını görüyoruz. Avrupa da bunun bir parçası olmak istiyor" sözlerini sarf ederek, AB'nin söz konusu reaktörlerin geliştirilmesine yönelik yatırımları teşvik etmek üzere 200 milyon euro garanti edeceğini duyurdu.

Paranın AB'nin Emisyon Ticaret Sistemi aracılığıyla sağlanacağını belirten Von der Leyen, "Bu yeni teknolojinin 2030'ların başında faaliyete geçmesini istiyoruz" sözlerini sarf etti.