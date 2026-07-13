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Kaynak: AA

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu desteğin Avrupa Barış Fonu (EPF) kapsamında karşılanacağı belirtildi. Paketle birlikte Moldova ordusunun kullanımına sunulmak üzere orta menzilli bir hava savunma sisteminin finansmanı sağlanacak.

DAHA ÖNCEKİ YARDIMLARIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Açıklamada, bu yardımın hava gözetleme ve hava savunma alanlarında daha önce EPF kapsamında sağlanan desteklerin devamı olduğu ifade edildi. Destekle birlikte Moldova ordusunun operasyonel etkinliğinin artırılması ve sivillerin daha iyi korunması hedefleniyor.

TOPLAM DESTEK 317 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Son kararla birlikte Avrupa Birliği’nin EPF kapsamında Moldova’ya sağladığı toplam destek miktarı 317 milyon euroya yükseldi.