Avrupa Birliği (AB), hantal bürokrasiyi ve karmaşık yasal süreçleri ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. AB Komisyonu tarafından kamuoyuna duyurulan yeni modernizasyon planı, topluluk mevzuatını hem vatandaşlar hem de işletmeler için daha sade, şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Yeni stratejiyle birlikte, AB yasaları artık tasarım aşamasından itibaren "basitlik" ilkesiyle ele alınacak. Hazırlanan her yeni yasa teklifinde; sorumlulukların kimde olduğu, kurallara uyum süreçleri ve ihlal durumundaki yaptırımlar net bir şekilde tanımlanacak. Komisyon, sadece yeni yasalarla yetinmeyip mevcut devasa mevzuat stokunu da mercek altına alacak. Bu kapsamda, birbiriyle çelişen hükümler, örtüşen kurallar ve aşırı karmaşık maddeler eylem planı dahilinde ayıklanacak.

Planın en dikkat çekici maddelerinden biri de üye ülkelerin, AB kurallarını kendi iç hukuklarına aktarırken getirdikleri "ekstra" yükümlülüklere yönelik düzenleme oldu. Üye devletlerin AB standartlarından daha katı veya kapsamlı kurallar getirerek oluşturduğu gereksiz karmaşıklık giderilecek. Böylece Tek Pazar kurallarının uygulanması daha etkin hale getirilerek, sınır ötesi ticari ve sosyal faaliyetlerin önündeki yasal engellerin kaldırılması hedefleniyor.