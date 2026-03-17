Avrupa Birliği, Lübnan’da artan çatışmaların insani krizi derinleştirdiğine dikkat çekti. AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ülkede yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiğini ve bunun nüfusun önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

El Anouni, mevcut durumun dramatik olduğunu belirterek, İsrail’in olası kara harekatının krizi daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulundu.

SİVİLLER HEDEFTE

Sivillerin en büyük bedeli ödediğini vurgulayan El Anouni, sivil yerleşimler, sağlık tesisleri ve yardım merkezlerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirten AB yetkilisi, tarafları yeniden müzakere masasına dönmeye çağırdı.

ÇATIŞMALAR TIRMANIYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan atılan füzelerin ardından ülke genelinde hava saldırıları başlattı. Başkent Beyrut’un da hedef alındığı saldırılar, kara operasyonunun genişletilmesi kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı. Yetkililer, çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.