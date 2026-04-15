Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Katar’ın başkenti Doha’da Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Costa, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Katar ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.

BÖLGEDE İSTİKRAR VURGUSU

Görüşmede Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların ele alındığını aktaran Costa, önceliklerinin sürdürülebilir barışın önünü açacak kalıcı bir ateşkes olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının önemine dikkat çekti.

ENERJİ VE TİCARET ÖN PLANDA

Costa, Avrupa Birliği’nin özellikle enerji güvenliği, ticaret, yatırımlar ve insani işbirliği alanlarında Katar ve Körfez ortaklarıyla stratejik bağlarını güçlendirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Açıklamalar, AB’nin bölgeyle ilişkilerinde yeni bir döneme işaret etti.