Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki mevcut durumun son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Costa, Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde gerilimin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

SİVİLLERİN KORUNMASI VURGUSU

Görüşmede sivillerin ve sivil altyapının korunmasının önemine dikkat çeken Costa, tüm tarafların uluslararası hukuka tam saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Minab’daki bir okul da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesinin üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Costa, İran’a bölgedeki ülkelere yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaparken, özellikle Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemine işaret etti.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile yürütülen diplomatik sürece yapıcı katkı sunulması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği’nin gerilimi azaltmaya yönelik tüm diplomatik çabalara destek vermeye hazır olduğunu belirten Costa, düşmanlıkların sona erdirilmesi için kalıcı çözümler üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca İran kaynaklı daha geniş güvenlik kaygılarının da ele alınmasının önemine değindi.