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Kaynak: AA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kallas, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu gelişmelerin zaten kırılgan olan diplomatik süreci daha da zorlaştırdığını ifade etti.

"ENERJİ ARZI YENİDEN RİSK ALTINA GİRİYOR"

Kallas, İran'ın daha önce varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nı yeniden uluslararası deniz trafiğine açmayı taahhüt ettiğini hatırlattı. Ancak son dönemde boğaz çevresinde ticari gemilere yönelik saldırıların bu taahhütle çeliştiğini belirten Kallas, söz konusu eylemlerin küresel enerji arzının güvenliğini yeniden riske attığını söyledi.

AB yetkilisi, uluslararası deniz hukukunun korunmasının önemine işaret ederek, "Seyrüsefer serbestisi hiçbir şekilde engellenmemelidir." mesajını verdi.

13 TEMMUZ'DA KRİTİK KÖRFEZ ZİRVESİ

Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları'nın 13 Temmuz'da Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. Toplantıda Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması ile mevcut anlaşmaların uygulanmasına verilecek desteğin ele alınacağını belirtti.

AB'nin, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve uluslararası ticaret yollarının güvenliğinin korunması için diplomatik girişimlerini sürdürmesi bekleniyor.