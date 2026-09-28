Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni ilaçlara sağlanan koruma sürelerini yeniden düzenleyen, ilaç arz güvenliğini güçlendiren ve jenerik ilaçların piyasaya girişini kolaylaştıran kapsamlı ilaç paketine yönelik yasal düzenlemeyi kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin birlik ilaç mevzuatında kapsamlı değişiklikler içeren düzenlemenin onaylandığını duyurdu.

İLAÇ VERİLERİNE 8 YIL KORUMA

Yeni kurallarla hastaların güvenli, etkili ve uygun fiyatlı ilaçlara erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Buna göre ilaç geliştiren şirketlerin klinik öncesi test ve araştırmalardan elde ettikleri veriler 8 yıl boyunca koruma altında olacak. Bu süre içerisinde söz konusu veriler, jenerik veya biyobenzer ilaçların ruhsatlandırılmasında kullanılamayacak.

Yeni ilaçlara ayrıca jenerik ve biyobenzer rakiplerine karşı 1 yıllık pazar koruması sağlanacak. Belirlenen yenilikçilik kriterlerini karşılayan ilaçlarda bu süre 1 yıl daha uzatılabilecek.

YENİ İLAÇLARDA KORUMA SÜRESİ 11 YILA ÇIKABİLECEK

Yeterli tedavi seçeneği bulunmayan hastalıklara yönelik geliştirilen yeni ilaçlara da 1 yıl ilave pazar koruması verilebilecek.

Bu düzenlemeler kapsamında yeni ilaçların yararlanabileceği toplam koruma süresi en fazla 11 yıl olacak.

Öncelikli antibiyotik geliştiren şirketlere verilen özel teşvikin kullanılması halinde ise koruma süresi 1 yıl daha uzatılarak 12 yıla çıkabilecek.

JENERİK İLAÇLARIN PİYASAYA GİRİŞİ HIZLANACAK

Yeni düzenlemeyle ilaçların hastalara ulaşmasını güvence altına almaya yönelik kurallar da getirilecek.

Üye ülkeler, şirketlerden korumadan yararlanan ilaçların hasta ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda piyasaya sunulmasını talep edebilecek.

Aynı etken maddeyi aynı dozda içeren ve aynı tedavi amacıyla kullanılan jenerik ilaçların piyasaya daha hızlı girmesi sağlanacak.

Jenerik ilaç üreticileri, orijinal ilacın fikri mülkiyet koruması sona ermeden önce gerekli çalışma ve testleri yapabilecek. Böylece koruma süresinin sona ermesinin ardından jenerik ilaçların piyasaya daha hızlı girmesinin önü açılacak.

ÖNCELİKLİ ANTİBİYOTİKLERE ÖZEL TEŞVİK

Yeni kurallarla antimikrobiyal dirençle mücadelede ihtiyaç duyulan öncelikli antibiyotikleri geliştiren şirketlere özel teşvik sağlanacak.

Şirketlere, geliştirdikleri antibiyotik yerine seçtikleri başka bir ilacın pazar korumasını 1 yıl uzatmak için kullanabilecekleri bir hak verilecek.

Ancak sağlık bütçeleri üzerindeki olası maliyetin sınırlandırılması amacıyla bu hak, önceki 4 yılda yıllık brüt satışları 490 milyon Euro’yu aşan ilaçlarda kullanılamayacak.

YETİM İLAÇLARA 9 YILLIK PAZAR KORUMASI

Nadir hastalıkların tedavisi için geliştirilen yetim ilaçlara 9 yıllık pazar koruması sağlanacak.

AB'de daha önce tedavisi bulunmayan nadir bir hastalığa yönelik geliştirilen ve hastalık veya ölüm oranlarında klinik açıdan önemli düşüş sağlayan yeni ilaçlarda ise bu süre 2 yıl daha uzatılarak 11 yıla çıkarılabilecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

İlaç paketinin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmasının ardından AB resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.