Avrupa Parlamentosu'nun ticaret komitesinin, 26-27 Ocak tarihlerinde yapacağı oylamalarla tutumunu belirlemesi bekleniyordu. Ancak, bu, süresiz olarak donduruldu.

"GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİTLERİ ANLAŞMAYI FİİLEN BOZDU"

Komite Başkanı Bernd Lange, bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni ‘gümrük vergisi tehditlerinin Turnberry anlaşmasını fiilen bozduğunu’ söyledi ve anlaşmanın 'ikinci bir duyuruya kadar' askıya alındığını ifade etti.

Bununla birlikte, Avrupa basınında ‘anlaşmanın dondurulması Trump'ı kızdırma riski taşıdığı ve bu durum ABD'nin daha yüksek gümrük vergileri uygulamasına yol açabileceği’ kaydedildi.

Trump yönetimi, anlaşma yürürlüğe girene kadar alkollü içkiler veya çelik üzerindeki vergilerin düşürülmesi gibi herhangi bir tavizi de reddettiğini açıklamıştı.