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Kaynak: AA

Avrupa Birliği'nde (AB) kişisel verilerin korunmasından sorumlu İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Google Ireland Limited hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Kurum, şirketin kullanıcıların konum verilerinin işlenmesine ilişkin kurallara uymadığı gerekçesiyle 403 milyon avro para cezasına hükmetti.

Soruşturma, Avrupa'daki çeşitli tüketici hakları kuruluşlarının yaptığı şikâyetler üzerine başlatıldı. 25 Mayıs 2018 ile 4 Şubat 2020 arasındaki dönemi kapsayan incelemede Google'ın konum verilerini işleme yöntemleri ele alındı.

DPC'nin kararında, Google'ın "web uygulama etkinliği" ve "konum geçmişi" kapsamında konum verilerini işlemesinin hukuka uygunluğu ve adilliği konusunda gerekli şartları karşılayamadığı belirtildi.

Şirket ayrıca "konum doğruluğu" kapsamında işlenen kişisel veriler bakımından hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyduğunu ortaya koyamadı. Kararda, söz konusu üç özelliğin tamamıyla ilgili şeffaflık yükümlülüklerinin de yerine getirilmediği ifade edildi.

Bu gerekçeler doğrultusunda Google'a 403 milyon avro idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İrlanda DPC, Google'ın veri işleme faaliyetlerini AB mevzuatına uygun hale getirmesi için şirkete 6 aylık süre tanıdı.

Google'ın Avrupa'daki merkezinin İrlanda'da bulunması nedeniyle DPC, şirketin AB genelindeki kişisel veri işleme faaliyetlerinde başlıca denetleyici otorite olarak görev yapıyor.