Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB’nin süreci yakından izlediğini belirten Hrncirova, ihtiyaç halinde hızlı şekilde müdahale edebileceklerini ifade etti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre AB içinde ve bölgeye seyahat edenler açısından enfeksiyon riskinin çok düşük olduğu aktarıldı.

Hrncirova, Avrupa’da mevcut halk sağlığı uygulamalarının dışında ek bir tedbire gerek duyulmadığını belirtti. Ancak hastalıkların sınır tanımadığına dikkat çekerek, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kurumlarla işbirliğinin önemini vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC ve Uganda’daki salgını uluslararası halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirdi.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkede vaka sayısının 435’e, ölü sayısının ise 118’e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, salgının nadir görülen “Bundibugyo” Ebola türünden kaynaklandığını ve henüz onaylanmış bir aşı ya da tedavisinin bulunmadığını bildirdi.