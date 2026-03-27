Avrupa Birliği, gümrük sisteminde köklü değişiklikler içeren kapsamlı bir reform paketinde anlaşmaya vardı. Yeni düzenlemeyle birlikte e-ticaret platformlarına yönelik denetimler artırılırken, ithal ürünler için ek ücretler de devreye alınacak.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi temsilcileri arasında varılan uzlaşma kapsamında, 1968’den bu yana en büyük gümrük reformunun hayata geçirilmesi planlanıyor. Reformun temel hedefi, artan e-ticaret hacmine karşı daha etkin denetim ve dijitalleşme sağlamak.



YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Bu kapsamda Fransa’nın Lille kentinde yeni bir AB Gümrük Otoritesi kurulacak. 2027’de faaliyete geçmesi beklenen kurum, 27 üye ülkedeki gümrük işlemlerini tek merkezden koordine edecek.

Ayrıca kurulacak Gümrük Veri Merkezi sayesinde tüm işlemler tek bir dijital platformda toplanacak. Şirketler verilerini yalnızca bir kez paylaşarak farklı ülkelerde ayrı ayrı işlem yapma zorunluluğundan kurtulacak.

KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?

Yeni düzenlemeyle birlikte Temu, Shein ve AliExpress gibi online satış platformları artık ithalatçı olarak kabul edilecek. Bu da satış anında ürün bilgisi bildirme ve daha sıkı denetim anlamına geliyor. Kurallara uymayan platformlara ise ciddi para cezaları uygulanacak.

Öte yandan AB, gümrük işlemlerinin maliyetini karşılamak amacıyla ithal ürünlere işlem ücreti getirecek. En geç 1 Kasım 2026’ya kadar yürürlüğe girmesi planlanan bu uygulamaya ek olarak, 1 Temmuz 2026’dan itibaren 150 euro altındaki siparişler için 3 avroluk vergi alınacak.

Yetkililer, reformun hem tüketiciyi korumayı hem de gümrük süreçlerini hızlandırmayı amaçladığını belirtirken, özellikle Çin merkezli gönderilerin artmasının bu adımda etkili olduğu ifade ediliyor.