AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi

Bu düzenlemeye göre, yolculara; üç saat ve üzerinde süren gecikmelerde, bin 500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 euro, AB içindeki 1500 kilometreden uzun uçuşlar ile 1500 ile 3500 kilometre arasındaki diğer uçuşlarda 400 euro, diğer tüm uçuşlarda ise 600 euroya kadar tazminat ödenecek.