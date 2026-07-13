Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi

AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, gecikme veya iptal gibi durumlarda hava yolu yolcularının haklarını koruyan yeni bir düzenlemeyi onayladı.

Kaynak: AA
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AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi - Resim: 1

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin hava yolu yolcularının haklarını kuvvetlendiren, mevcut kuralları sadeleştirip netleştiren yeni düzenlemeye nihai onayı verdiğini açıkladı. Bu kapsamda, uçuş iptali ya da gecikmelerde yolcuların tazminat, yardım, bilgilendirme, hava yolu şirketleriyle iletişim ve alternatif güzergaha yönlendirilme hakları kuvvetlendirilecek. Söz konusu düzenlemeyle birlikte, "olağanüstü durum" tanımı da netleşecek.

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AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi - Resim: 2

YOLCULARIN HAKLARI GÜÇLENDİRİLECEK!

Yolcuların uçuş iptali durumunda, tazminat alma yahut alternatif uçuşa yönlendirilme hakkı korunacak. Yolcular, uçuşun 3 saatten fazla gecikmesi, kalkışa 14 günden az süre kala iptal edilmesi veya uçağa kabul edilmemeleri halinde tazminat talep edebilecek.

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AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi - Resim: 3

Bu düzenlemeye göre, yolculara; üç saat ve üzerinde süren gecikmelerde, bin 500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 euro, AB içindeki 1500 kilometreden uzun uçuşlar ile 1500 ile 3500 kilometre arasındaki diğer uçuşlarda 400 euro, diğer tüm uçuşlarda ise 600 euroya kadar tazminat ödenecek.

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AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi - Resim: 4

HAVA YOLLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ DEVAM EDECEK!

Hava yolu şirketlerinin mahsur kalan yolculara yönelik yükümlülükleri de sürecek. Şirketler, bekleme süresinin her iki saatinde bir ikram, üç saatten sonra yemek, uzun gecikmelerde ise gerektiğinde konaklama sağlamakla sorumlu olacak. Yolcular, gidiş uçuşunu kullanmamış olsalar bile ek bir ücret ödemeden dönüş uçuşuna binebilecek.

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AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi - Resim: 5

Yolcuların küçük bir çanta veya sırt çantası gibi kişisel eşyalarını ek ücret ödemeden kabine almalarına izin verilirken şirketler, rezervasyon sürecinin başında el bagajı hakkı dahil biletin toplam fiyatını göstermekle zorunlu tutulacak.

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AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi - Resim: 6

2027 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK!

Ayrıca yeni kurallar kapsamında, yolculardan isim yazım hatalarının düzeltilmesi veya check-in işlemi tamamlandıktan sonra biniş kartının basılı kopyası için ek ücret alınamayacak.

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AB’den devrim yaratacak karar: Hava yolu yolcularının hakları baştan sona yenilendi - Resim: 7

Düzenleme kapsamında, 14 yaşından küçük bir çocuğa eşlik eden kişinin ek ücret ödemeden çocuğun yanında oturtulması zorunlu hale getirilecek. Çocuklu ailelerin oturma düzeninde ayrılmaması sağlanacak. Aynı hak, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ile hamile kadınlar için de geçerli olacak. Söz konusu yeni düzenlemenin 2027 yılının ortasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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