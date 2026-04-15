Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukların çevrim içi güvenliğini güçlendirmek için geliştirilen “Dijital Yaş Doğrulama Uygulaması”nın teknik olarak hazır olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını açıkladı.

VON DER LEYEN: “MEVCUT DURUM ENDİŞE VERİCİ”

Von der Leyen, dijital teknolojilerin çocuklara sunduğu fırsatların yanı sıra ciddi riskler de taşıdığını vurguladı. AB lideri, şu çarpıcı istatistikleri paylaştı:

Her 6 çocuktan 1’i çevrim içi zorbalığa maruz kalıyor.

Her 8 çocuktan 1’i ise başka bir çocuğa çevrim içi zorbalık yapıyor.

Von der Leyen, sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan tasarımlarına da dikkat çekerek, özellikle “sonsuz kaydırma” özelliğinin bu sorunu beslediğini belirtti.

“AVRUPA YAŞ DOĞRULAMA UYGULAMASI” NASIL ÇALIŞACAK?

Ursula von der Leyen, yeni uygulamanın dört temel özelliğini şöyle sıraladı:

Kullanıcı dostu: Uygulamayı indirip pasaport veya kimlik kartınızla kurduktan sonra çevrim içi platformlara erişirken yaşınızı doğruluyorsunuz.

Yüksek gizlilik standartları: Yaş doğrulaması sırasında hiçbir kişisel bilginiz paylaşılmıyor. Tamamen anonim ve takip edilemez.

Tüm cihazlarla uyumlu: Telefon, tablet ve bilgisayarda sorunsuz çalışıyor.

Açık kaynaklı: Kodları herkes inceleyebilir. Diğer AB ülkeleri ve platformlar kolayca entegre edebilir.

Von der Leyen, “Artık hiçbir mazeret kalmadı” diyerek, platformlara net bir çağrıda bulundu.

HANGİ ÜLKELER ÖNCÜ OLACAK?

Fransa, Danimarka, Yunanistan, İtalya, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İrlanda’nın uygulamayı ulusal dijital cüzdanlarına entegre etmeyi planladığını açıklayan von der Leyen, diğer AB ülkelerinin ve özel sektörün de kısa sürede bu sisteme katılmasını beklediklerini ifade etti.

AMAÇ EBEVEYN VE ÖĞRETMENLERE GÜÇLÜ ARAÇ SUNMAK

Yeni dijital yaş doğrulama uygulaması, ebeveynlere, öğretmenlere ve bakıcılara çocukları çevrim içi ortamlarda koruma konusunda önemli bir araç sağlayacak. AB, bu adımla reşit olmayanların zararlı içeriklere ve çevrim içi risklere karşı korunmasını hedefliyor.