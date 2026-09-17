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Avrupa Birliği Komisyonu, çocukların sosyal medya ve dijital platformlara erişimine yönelik yeni kurallar içeren KIDS Act teklifini duyurdu. Düzenleme, çocukların yaşlarına göre farklı erişim seviyeleri oluştururken sosyal medya şirketlerine de yeni yükümlülükler getiriyor.

13 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA HESABI YOK

Teklife göre 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı kullanmasına izin verilmeyecek. 15 yaş ise AB genelinde çocukların kendi başlarına kişisel sosyal medya hesabı açabilecekleri asgari yaş olarak belirlenecek.

13 yaşından 15 yaşına kadar olan çocuklar için ise farklı bir model uygulanacak. Bu yaş grubundakiler, ebeveynleri veya vasileri tarafından oluşturulan ve denetlenen "mini hesapları" kullanabilecek. Bu hesaplarda özelliklerin sınırlandırılması ve günlük kullanım süresinin bir saatle kısıtlanması öngörülüyor.

MEVCUT HESAPLAR DA ETKİLENECEK

Yeni sistem yalnızca bundan sonra açılacak hesaplarla sınırlı olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde çocukların yaşlarının doğrulanması için yeni mekanizmalar devreye alınacak. AB, yaş kontrolünün platformlardan bağımsız çözümlerle yapılmasını hedefliyor.

OYUNLAR VE YAPAY ZEKA DA KAPSAMDA

Düzenleme yalnızca klasik sosyal medya platformlarını hedeflemiyor. Video paylaşım servisleri, çevrimiçi oyunlar, yapay zeka sohbet robotları ve sanal arkadaş hizmetlerinin yanı sıra uygulama mağazaları ve işletim sistemleri de KIDS Act kapsamına giriyor.

PLATFORMLARA YENİ YÜKÜMLÜLÜK

Yeni düzenlemeyle birlikte sorumluluğun önemli bir bölümü teknoloji şirketlerine yüklenecek. Büyük platformların çocuklar açısından güvenli olduklarını yalnızca beyan etmeleri yeterli olmayacak; kurallara nasıl uyacaklarını gösteren planlar sunmaları ve bunları bağımsız denetimden geçirmeleri gerekecek.

CEZA CİRONUN YÜZDE 6'SINA ÇIKABİLECEK

Kuralları ihlal eden şirketler için ağır yaptırımlar da gündemde. AB Komisyonu'nun açıklamasına göre cezalar, şirketlerin dünya genelindeki yıllık toplam cirolarının yüzde 6'sına kadar ulaşabilecek.

KIDS Act henüz yürürlüğe girmiş bir yasak değil. Komisyon tarafından sunulan teklifin yasalaşması için AB'nin yasama sürecinden geçmesi gerekiyor.