Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler genelinde hukukun üstünlüğünü korumak, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasını engellemek ve demokratik kurumlara olan güveni yeniden tesis etmek amacıyla hazırlanan kapsamlı yolsuzlukla mücadele düzenlemesini hayata geçirdi. Dün itibarıyla yürürlüğe giren yeni kurallar, AB içinde yolsuzluk vakalarına karşı çok daha tutarlı ve sert bir duruş sergilenmesini hedefliyor.

YOLSUZLUK SUÇLARINA ORTAK TANIM

Yeni düzenleme ile birlikte, AB üyesi tüm ülkelerde yolsuzluk kapsamındaki suçlara yönelik ortak standartlar getirildi. Bu doğrultuda; rüşvet, zimmete geçirme, adaleti engelleme ve görevin yasa dışı şekilde kullanılması gibi suçlar AB genelinde aynı hukuki çerçevede tanımlanacak.

Düzenlemenin getirdiği diğer kritik yenilikler ise şunlar:

-Ulusal Strateji Zorunluluğu: Tüm üye ülkeler, yolsuzlukla mücadeleye yönelik ulusal stratejiler geliştirmek ve bu planları düzenli olarak güncellemekle yükümlü olacak.

-Kurumsal İş Birliği: Üye ülkelerin adli ve kolluk birimleri ile Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (Eurojust) gibi birlik kurumları arasındaki koordinasyon en üst seviyeye çıkarılacak.

-Sınır Ötesi Davalar: Özellikle birden fazla AB ülkesini kapsayan karmaşık yolsuzluk dosyalarında, yasaların uygulanmasında yaşanan boşluklar ve eksiklikler bu kurallarla giderilecek.

KOMİSYONDAN "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" VURGUSU

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yolsuzluğun demokrasiyi ve toplumsal güvenliği doğrudan sarstığına dikkat çekerek yürürlüğe giren yeni kuralların hukukun üstünlüğünü korumada hayati bir eşik olduğunu belirtti. Virkkunen, yakın süreçte yeni bir "Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi" de açıklayacaklarını duyurdu.

AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet, Hukukun Üstünlüğü ve Tüketicinin Korunmasından Sorumlu Üyesi Michael McGrath ise yolsuzluğun adil rekabet ortamını bozduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni kurallarla, yolsuzluğu önleme, sorumluları daha etkili şekilde takip etme ve AB genelinde daha tutarlı bir yaklaşım sağlama yeteneğimizi güçlendiriyoruz."

TASARIDAN YASALAŞMAYA UZANAN SÜREÇ

AB Komisyonu, söz konusu yasa tasarısının hazırlanmasına yönelik ilk resmi adımını 3 Mayıs 2023 tarihinde atmıştı. Yürütülen yoğun müzakerelerin ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), 2 Aralık 2025'te tasarı metni üzerinde tam mutabakata varmış, AP Genel Kurulu ise 26 Mart'ta tasarıyı onaylayarak yasalaşma sürecini tamamlamıştı.