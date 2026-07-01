Kaynak: AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin elektrik üretim verilerini paylaştı.

Yılın ilk çeyreğinde AB'de üretilen elektriğin yüzde 45,5'i yenilenebilir enerji kaynakları oldu. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 42,7 seviyesinde yer alıyordu. Böylece yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı bir yılda 2,8 puan artış gösterdi.

AB'de yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikte en büyük payı yüzde 44,9 ile rüzgar enerjisi konumlandı. Rüzgarı yüzde 28 ile hidroelektrik, yüzde 17,3 ile güneş enerjisi takip etti. Kalan üretim ise biyoyakıtlar ve jeotermal gibi diğer yenilenebilir kaynaklardan oldu.

Üye ülkeler arasında elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin en yüksek payı yüzde 90'la Danimarka olması dikkat çekti. Danimarka'yı yüzde 82,9 ile Portekiz ve yüzde 75,7 ile Litvanya izledi.

Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12,7 ile Çekya, yüzde 13 ile Malta ve yüzde 17,2 ile Slovakya olarak tespit edildi.