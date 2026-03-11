Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinde toplu taşıma kullanım oranı beklenenin altında kaldı. 2024 yılında 16 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 50,6’sının herhangi bir toplu taşıma hizmetinden yararlanmadığı belirlendi.

Aynı dönemde nüfusun yüzde 10,7’si toplu taşımayı her gün kullanırken, yüzde 11,6’sı haftada bir, yüzde 10’u ayda bir ve yüzde 17,1’i ise ayda birden daha az kullandığını bildirdi.

EN YÜKSEK ORAN GÜNEY KIBRIS’TA

Toplu taşıma araçlarını hiç kullanmayanların oranı en yüksek yüzde 85 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kaydedildi.

Bu ülkeyi yüzde 68 ile İtalya, yüzde 67,8 ile Portekiz, yüzde 65,1 ile Fransa, yüzde 61,6 ile Slovenya ve yüzde 61,3 ile Yunanistan izledi.

EN DÜŞÜK ORAN LÜKSEMBURG’DA

Toplu taşımayı hiç kullanmayanların oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 15,7 ile Lüksemburg oldu. Lüksemburg’u yüzde 26,6 ile Estonya ve yüzde 26,7 ile İsveç takip etti.

Toplu taşıma araçlarını haftada en az bir kez kullananların oranı da en yüksek Lüksemburg’da ölçüldü. Bu ülkede nüfusun yüzde 23,1’i toplu taşımayı haftalık olarak kullanırken, yüzde 19,2 ile Letonya ve yüzde 18,2 ile Estonya listenin üst sıralarında yer aldı.