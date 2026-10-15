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Kaynak: İHA

ECDC'den Batı Nil virüsü vakaları ile ilgili yazılı açıklama geldi.

AB ülkelerinde 7 Ekim itibarıyla yerel kaynaklı 1715 Batı Nil virüsü vakasının bildirildiği belirtilen açıklamada, bunun bugüne kadar kaydedilen rekor sayı olduğu açıklandı.

Açıklamada, virüsün Avrupa'nın daha kuzeyindeki yeni bölgelere yayılması sonrası önleme, izleme ve sivrisinekle mücadele çalışmalarının sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

İtalya'nın 748 vakayla virüsten en fazla etkilenen ülke olduğu belirten açıklamada, Yunanistan ve Fransa'da da bugüne kadarki en yüksek vaka sayılarının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, sezon başından bu yana AB'de 130 kişinin hayatını kaybettiği, öte yandan vaka sayısındaki rekora rağmen bu sene hastalığın daha ağır seyrettiğine ilişkin bir bulgu olmadığı ifade edildi.

Öte yandan açıklamada hastaneye yatış, nörolojik belirti görülme ve ölüm oranlarının, önceki 10 yılda gözlenen seviyelerin altında kaldığı aktarıldı.

BELÇİKA'DA İLK YEREL KAYNAKLI VAKALAR KAYDEDİLDİ

Belçika ve Hollanda'da insanlarda ve hayvanlarda virüs görülmesinin, hastalığın Avrupa'nın daha kuzeyinde dolaşıma girdiğini gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, Hollanda'da bu sene 59 vaka bildirildiği, Belçika'da ise bu rakamın 15 olduğu ifade edildi.

Gerçekleşen açıklamada, virüsün kuzeye yayılmasının gelecek yıllarda da sürmesinin beklendiği ifade edilerek insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan "Tek Sağlık" yaklaşımı doğrultusunda izleme ve hazırlık çalışmalarının önemine işaret edildi.

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