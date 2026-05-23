Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeni karara göre, istisnai ve zorunlu durumlar haricinde, Yeşil Kart başvurularının artık yalnızca başvuru sahibinin kendi ülkesindeki diplomatik temsilcilikler üzerinden yapılması zorunlu kılındı.

Yeni göçmenlik politikası, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından resmen ilan edildi. Yapılan açıklamada; turist, öğrenci veya geçici çalışma vizesiyle halihazırda ABD topraklarında bulunan yabancı uyruklu kişilerin, statü değişikliği yaparak kalıcı oturum talebinde bulunma haklarına ciddi bir sınırlandırma getirildiği ve bu işlemlerin artık ABD içerisinden yürütülemeyeceği belirtildi.

Mevcut göçmenlik sistemindeki açıkların suistimal edilmesi hedeflenirken, ABD içerisinden yapılan Yeşil Kart başvurusu reddedilen yabancıların, yasal süreleri dolsa dahi ülkeyi terk etmeyerek yasa dışı (kaçak) duruma düşmelerinin önüne geçilecek.

Uygulamanın felsefesine dair USCIS’ten ezber bozan bir uyarı geldi. Geçici vizelerin veriliş amacına sadık kalınması gerektiğini vurgulayan kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenci, turist veya geçici işçi statüsündeki kişiler, ülkeye yalnızca belirli bir süre ve tanımlanmış net bir amaç doğrultusunda kabul edilirler. Mevcut sistem, bu ziyaretlerin süresi bittiğinde kişilerin ülkelerine dönmesi mantığı üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla, geçici vizeler hiçbir surette Yeşil Kart sürecinin ilk basamağı veya bir atlama tahtası olarak görülmemelidir."

GÖÇMENLİK DÜNYASINDA YENİ DÜZENLEME TARTIŞMA YARATTI

ABD yönetiminin attığı bu radikal adım, ülkede gelecek planları yapan uluslararası öğrenciler ve geçici statüdeki nitelikli çalışanlar arasında büyük bir endişe yarattı. Uzmanlar, Washington’ın göçmenlik politikalarında başlattığı bu yeni katı dönemin, önümüzdeki süreçte vize rejimlerini daha da zorlaştıracak farklı kısıtlamaların habercisi olabileceğini değerlendiriyor.