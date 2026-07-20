Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD, savaş havacılığında yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek önemli bir teste imza attı. ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ile ABD Hava Kuvvetleri (USAF), yapay zeka destekli bir F-16 savaş uçağını başarıyla uçurdu.

Test kapsamında modernize edilen F-16'nın kalkışı insan pilot tarafından gerçekleştirildi. Uçak güvenli irtifaya ulaştıktan sonra kontrol tamamen yapay zeka sistemine devredildi. Kokpitte bulunan pilot ise yalnızca sistemi izleyerek olası bir acil durumda müdahaleye hazır bekledi.

ESKİ F-16'LARA YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Test, DARPA'nın VENOM programı kapsamında geliştirilen VENOM Autonomy Kit ile gerçekleştirildi. Sistem, mevcut F-16'ların temel uçuş yazılımını değiştirmeden yapay zeka destekli otonom uçuş kabiliyeti kazandırıyor.

Yapay zeka yalnızca uçağın uçuşunu değil, sensörler ve diğer görev sistemlerini de yönetebiliyor. Böylece eski nesil F-16'ların kapsamlı modernizasyona ihtiyaç duymadan yeni nesil görevlerde kullanılmasının önü açılıyor.

İNSAN GÖZETİMİNDE OTONOM UÇUŞ

Testte uygulanan model, "human-on-the-loop" adı verilen insan gözetimli otonomi anlayışına dayanıyor. Bu sistemde yapay zeka kararları kendi alırken, pilot yalnızca süreci izliyor ve gerektiğinde müdahale ediyor.

HEDEF OTONOM SAVAŞ FİLOLARI

DARPA, bu teknolojinin gelecekte birden fazla yapay zekâ destekli savaş uçağının aynı anda görev yapmasına imkan sağlayacağını belirtti. Kurumun uzun vadeli hedefi ise insan pilotların tek tek uçak kullanmak yerine, otonom savaş uçaklarından oluşan filoları yönetmesi.

Yeni sistem sayesinde özellikle görüş ötesi hava muharebelerinde pilotların riski azaltılırken, görev etkinliğinin ve operasyonel hızın artırılması hedefleniyor.