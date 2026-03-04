ABD'nin Florida eyaletindeki kamu üniversitelerinde, H-1B vizesiyle yapılacak yeni personel alımlarının 10 ay süreyle durdurulduğu bildirildi.

Devlet Üniversiteleri Mütevelli Heyetinden yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'ta düzenlenen toplantıdaki oylamada kararın, 2'ye karşı 14 oyla kabul edildiği öğrenildi.

H-1B vizesiyle yapılacak yeni personel alımları en az 5 Ocak 2027 tarihine kadar dondurulurken halihazırda bu vizeyle çalışan personel, vize yenileme işlemlerinde bu yasaktan etkilenmeyecek.

EN FAZLA SAĞLIK SEKTÖRÜ ETKİLENECEK

Florida genelinde 1000'in üzerinde H-1B vize sahibi akademik personel bulunurken bu kişilerin büyük çoğunluğu, bünyesinde birçok hastane ve acil servis hizmeti bulunduran Florida Üniversitesinde görev yapıyor.

Uzman doktorların H-1B vizesiyle bulunduğu eyalette, kararın en fazla sağlık sektörünü etkilemesi bekleniyor.

H-1B vizesi, ABD'deki işverenlerin lisans veya daha yüksek dereceli eğitim gerektiren özel uzmanlık alanlarında yabancı işçi çalıştırmasına olanak tanıyor.