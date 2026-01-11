ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki güvenlik risklerinin sürdüğünü belirterek ülkede bulunan ABD vatandaşlarının, uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte acilen ülkeden ayrılmasını istedi.

Konsolosluk İşleri tarafından yapılan açıklamada, yolculuk öncesinde tedbir alınması ve özellikle karayolu seyahatlerinde dikkatli olunması çağrısı yapıldı. “Colectivos” olarak bilinen silahlı grupların yol kontrol noktaları kurarak araçları durdurduğu ve ABD bağlantısı aradığına dair raporlar bulunduğu aktarıldı.

Venezuela’nın, ABD’nin seyahat uyarı sisteminde en yüksek seviye olan “Seviye 4: Seyahat Etmeyin” kategorisinde yer aldığı hatırlatılırken; haksız gözaltı, adam kaçırma, yüksek suç oranı ve yetersiz sağlık altyapısı gibi ciddi risklere dikkat çekildi. ABD vatandaşlarına STEP programına kayıt yaptırmaları tavsiye edildi.