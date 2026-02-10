ABD ile İran arasında Umman’da gerçekleştirilen dolaylı müzakereler tüm hızıyla devam ediyor. Görüşmeler devam ederken, yer yer iki taraftan da sert açıklamalar geliyor.

ABD'DEN UYARI: MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAK DURUN

Washington yönetiminden bölgedeki Amerikan gemilerine yönelik dikkat çeken bir güvenlik uyarısı geldi. Yapılan uyarıda İran karasularından “mümkün olduğunca uzak durulması” talep edildi.

ABD Denizcilik İdaresi tarafından paylaşılan güvenlik protokolünde, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan ABD bayraklı ticari gemilerin İran karasularına yaklaşmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.

Gemi kaptanlarına, olası bir müdahalede İran güçlerinin gemiye çıkmasına izin vermemeleri, fakat zor kullanarak direnmekten de kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

"İRAN GÜÇLERİ GEMİYE ÇIKARSA DİRENMEYİN"

ABD tarafından yapılan uyarı yazısında, “İran güçlerinin ABD bayraklı bir ticari gemiye çıkması durumunda mürettebat zor kullanarak direnmemelidir. Direnmemek, müdahaleye rıza gösterildiği anlamına gelmez” ifadelerine yer verildi.

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı “dünyanın en önemli petrol darboğazlarından biri” olarak adlandırırken, bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğüne vurgu yapıyor.

Müzakerelerde ise fikir ayrılıkları devam ediyor. İranlı yetkililer görüşmelerin sadece nükleer programla sınırlı kalmasını isterken, ABD yönetimi İran’ın füze programı ve bölgedeki vekil güçlere verdiği desteğin de gündeme alınmasını istiyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ermenistan ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın uranyum zenginleştirme konusunda “sıfır zenginleştirme” talebini sürdürdüğünü ifade etti. Tahran yönetimi ise uranyum zenginleştirmenin ülkenin egemenlik hakkı olduğunu savunuyor.